  • BIST 105.134
  • Altın 370,771
  • Dolar 6,7709
  • Euro 7,4603
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 23 °C
»

Edirne'de tarihi camiler cuma namazına hazırlanıyor

Edirne'de, başta Selimiye Camisi olmak üzere birçok cami cuma namazı öncesi dezenfekte edildi, sosyal mesafe kuralına uygun bantlar çekildi.
Edirne'de tarihi camiler cuma namazına hazırlanıyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi camiler, cuma günü açılışa hazırlanıyor.

Camilerin ibadete açılma kararının ardından Edirne Belediyesi, tüm camilerde dezenfeksiyon çalışmasına başladı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde başlatılan dezenfeksiyon çalışması, diğer tarihi camilerle devam etti.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, çalışmalara kentin "tacı" olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nden başladıklarını söyledi.

Cuma namazı için hazırlanan tarihi camilerin dezenfekte edildiğini anlatan Tanrıkulu, sadece kent merkezinde değil, köylerde de aynı çalışmanın yapıldığını dile getirdi.

Normalleşmeyle birlikte önlemleri de artırdıklarını belirten Tanrıkulu, "Selimiye Camisi de cuma namazı kılınacak camiler arasında. Cuma namazı öncesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla müftülük görevlisi arkadaşlarımız ile bantlar çekiyoruz." dedi.

Edirne'de cuma namazının kılınacağı camiler şunlar:
"II.Beyazıt, Beylerbeyi, Darülhadis, Fatih, Gazimihal, Hacı İlbey, Hacılarezanı, Hasan Sezai Dergahı, Hoca Ahmet Yesevi, HZ. Mevlana, Kapıkule Fatih Sultan, Karaağaç Yeni, Lalaşahinpaşa, Lari Çelebi, Muradiye, Sanayi, Selimiye, Sitti Sultan, Süle Çelebi, Şeyh Çelebi, Tarım Açık Cezaevi, Taşlık, Üçşerefeli, Yavuz Selim, Yeşilce ve Yıldırım Beyazıt camileri ile Trakya Üniversitesi Mescidi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin'de 800 yıllık tarihi camide ibadet öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:12
  • 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:57
  • 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:21
  • Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:21
  • Türkiye'den vazgeçemeyen turistler rezervasyonlarını iptal etmek yerine öteledi27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:19
  • İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi yosun patlaması27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:16
  • Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:14
  • Bilim Kurulu üyesi Özkan: 2 uç noktada kalırsak 2'nci dalgayı yaşayabiliriz27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:30
  • Adıyamanlı arıcılar sezonun ilk polen hasadına başladı27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28
  • 2. Abdülhamid'in rüya projesi yükseliyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti