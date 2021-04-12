Edirne'de üreticiler ellerindeki çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'de, üreticiler depolarında kalan çeltikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubelerine getiriyor.

Sabah erken saatlerden itibaren Uzunköprü TMO Ajans Amirliğine gelerek, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler, ilk olarak ürün numunesi verdi.

Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltıldı.

Çeltik üreticisi Emin Özbalkan, AA muhabirine, diğer çiftçiler gibi kendisinin de elinde kalan ürünleri TMO'ya getirdiğini söyledi.

Bu sene yaklaşık 100 ton çeltiğin elinde kaldığını, fiyatların düşmesiyle satışını da yapamadığını anlatan Özbalkan, "Ben bu şansı bize verdiği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Ürettiğimiz ürünler boşa gitmedi, hepsini değerlendirdik. Eğer devletimiz almasaydı, biz piyasaya bu malları vermezdik." dedi.

Sebahattin Sökmen ise geçen sene 500-600 dönüm alanda çeltik ekimi yaptığını ve verimin çok düşük olduğunu belirtti.

Sökmen, kendilerine verdiği destek ve ürünlerini TMO'nun uygun fiyattan almasını sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Diğer çiftçiler de ürünlerini, TMO depolarına boşalttıktan sonra memnuniyetlerini dile getirdi.