Edirne’de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 206 gram bonzai, 37 uyuşturucu hap, 10 şişe ve 5 litre sahte rakı ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde çöp konteynerine gizlenmiş 200 gram bonzai ele geçirdi. Polis, aynı sokak üzerinde A.A.’ya ait evde arama yaptı. Aramada, evin avlusuna gizlenmiş ilaç kutusuna saklanmış 37 uyuşturucu hap, 6,06 gram bonzai, 3 hassas terazi ve çok sayıda kilit poşet ele geçirildi. A.A., gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde sahte alkol imal ederek sattığı belirlenen H.A.’ya ait evde de arama yaptı. Aramada 10 şişe ve 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.