  • BIST 1.570
  • Altın 417,615
  • Dolar 7,4968
  • Euro 8,9169
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi

EDİRNE'de kentin içme suyunun sağlandığı tesislere ve yerleşim yerine yakın alanda yapılmak istenen 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi', sivil toplum örgütlerinin tepkisi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ÇED sürecini iptal etmesinin ardı
Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi

Edirne'de kentin içme suyunun sağlandığı İçme Suyu Tesisi'ne 205 metre mesafede, Hasanağa köyünün hemen yanında ve yerleşim alanına 1,5 kilometre mesafede yapılmak istenen 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi’ne çevreciler ve belediye karşı çıktı. Çevreciler ve belediyenin projenin iptali için başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde projede ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı. ÇED sürecinin iptal edilmesinin ardından Edirne Belediyesi ekipleri, tesisi mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 15.03.2021 tarihinde ÇED süreci iptal edilen; şehrimizin İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne 205 metre mesafede bulunan 'Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi' 16.03.2021 tarihinde belediyemiz ekipleri tarafından mühürlenmiş ve kaldırılması için süre verilmiştir. Halkımıza önemle duyurulur" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Şamran Kanalı'ndan 2 ton 'çöp' toplandı16 Mart 2021 Salı 18:46
  • Oyun için çıktığı korkuluktan inerken eline demir ok saplanan Kadir, yaralandı16 Mart 2021 Salı 18:45
  • Edirne'de yapılmak istenen 'kurşun kırma- yıkama- eleme tesisi' mühürlendi16 Mart 2021 Salı 17:48
  • Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı16 Mart 2021 Salı 16:49
  • Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'16 Mart 2021 Salı 10:55
  • Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı15 Mart 2021 Pazartesi 22:57
  • Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: 10 yaralı15 Mart 2021 Pazartesi 21:01
  • Taksim'de çarşaf tartışması15 Mart 2021 Pazartesi 21:00
  • Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı15 Mart 2021 Pazartesi 21:00
  • Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı15 Mart 2021 Pazartesi 19:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti