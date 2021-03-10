  • BIST 1.565
  • Altın 415,536
  • Dolar 7,5366
  • Euro 8,9644
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ve müşterilerine ceza

EDİRNE'de vaka sayılarının artmasının ardından denetimlerini artıran polis, bir kafenin, müşterilerine, yasak olmasına rağmen dükkan önünde çay servisi yaptığını tespit edince, işletme sahibi ve 9 müşteri hakkında cezai işlem uyguladı.
Edirne'de yasağa uymayıp, çay servisi yapan işletme ve müşterilerine ceza

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi. Kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması başlatıldı.

Tedbirler kapsamında Edirne'de çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle geçici olarak durduruldu.

Öte yandan kent merkezinde bulunan Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerindeki bir kafenin, yasak olmasına rağmen işletmenin önünde müşterilere çay servisi yaptığı ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, işletme sahibi ve müşterilere cezai işlem uyguladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'çay ocaklarının kapanması' konusundaki kararına rağmen müşterilerine çay servisi yapan kafe sahibi hakkında tutanak tutan polis, çay içen 9 vatandaşa da cezai işlem uyguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı09 Mart 2021 Salı 21:53
  • Tarihi eseri jandarmaya 250 bin dolara satmak isterken yakalandı09 Mart 2021 Salı 21:06
  • Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı09 Mart 2021 Salı 21:05
  • Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada09 Mart 2021 Salı 20:09
  • Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı09 Mart 2021 Salı 20:08
  • Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama09 Mart 2021 Salı 20:07
  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sağay’ın evi kurşunlandı09 Mart 2021 Salı 19:10
  • Bursa'da uyuşturucu partisine baskın09 Mart 2021 Salı 17:23
  • Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı09 Mart 2021 Salı 17:21
  • 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi08 Mart 2021 Pazartesi 23:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti