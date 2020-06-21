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Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü

Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü hakim.
Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınları dualar ve Kur'an-ı Kerim okudu. 

Şehit yakınlarının yanısıra vatandaşlar da Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.

Oğlunu Şırnak'taki bir çatışmada kaybettiğini söyleyen Muzaffer Can, "Oğlum her zaman Babalar Günü'nde beni arar, yanıma geldiğinde de en güzel hediyelerden alırdı. 10 yıl önce kaybettim oğlumu ama acısı hala yüreğimde. Vatan sağolsun, evlat acımızı kalbimize basıp ona ve şehit ailelerine dua etmeye devam edeceğiz." dedi.

16 yıldır her pazar şehitliği ziyaret ettiğini belirten Ahmet Musa da şehitliğin hayatında özel bir yeri olduğunu söyledi.

İki çocuğunun sağ salim askerden geldiğini söyleyen Musa, "Oğullarımın şehit olmasını hep hayal ettim ama Allah nasip etmedi. Onlara her zaman vatan sevgisini aşılamaya çalıştım. Bir tanesi eğitimine ara verip askere gitti. Bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulandı. Onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırım. "ifadelerini kullandı.

Babası Mardin'de şehit olan 8 yaşındaki Ahmet Çiçek de "Babamı tam olarak hatırlayamıyorum bile. Vatanımızı korumak için mücadele etmiş. Babamla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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