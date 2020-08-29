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Edirne’nin ‘uluslararası pazarı’, yönünü yerli müşteriye çevirdi

EDİRNE’de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi.
Edirne’nin ‘uluslararası pazarı’, yönünü yerli müşteriye çevirdi

Kentte cuma günlerinin en yoğun bölgesi haline gelen, hem yerli hem de yabancı müşteriye hizmet veren Ulus Pazarı esnafı, salgının ardından devam eden normalleşme sürecinde yerli müşteriyle ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin sıkça gelerek, yüklü miktarda alışveriş yaptığı pazarda artık sadece yerli müşteriye odaklı çalışan esnaf, hem satışların hem de fiyatların düşmesinden dolayı zorluk yaşadıklarını belirtti. Maske, hijyen ve mesafe konusunda da tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çalışan esnaf, salgının bir an önce sona ermesini ve eski günlere dönmeyi beklediklerini belirtti.

Pazar esnafından Salih Mızrak, fiyatların pandemi öncesine göre yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, "Tabi korona dolayısıyla Yunan ve Bulgar turist gelmiyor. Bizim için zaten Türk müşterisi her zaman öncelikliydi. Önemli olan alışveriş. Burada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yunan ve Bulgar turist varken potansiyel daha yüksekti ama Türk müşterileri de fena değil, idare ediyoruz. Fiyatlar da yarı yarıya düştü diyebiliriz. İnsanlar, tedirgin olmasından dolayı pazara gelmiyorlar. Gelen de ucuz almak istiyor. 50’ye satılan mal 40’a, 30’a düşüyor. Pandemiden önceki fiyatlara göre yüzde 50 düşüş var diyebiliriz” dedi.

Pazardaki tezgahında maske satarak işini yürütmeye çalışan esnaf Berna Polat ise, "Maske konusunda çok hassasız. Özellikle pazara gelip maske takmayanlara tezgahımdan maske verip taktırıyorum. Müşteri kapasitesi pandemi ilk başladığında daha hızlıydı, iş yapabiliyorduk. Fakat şu an normal ürünlerde satış çok azaldı sadece maske satışı yapıyoruz diyebilirim. Satışların düşmesinde özellikle Bulgar ve Yunan turistin de gelmemesinin rolü çok büyük. Onlar toptan alıyordu. Yerli halk tek tek alıyor. Bu nedenle de satışlar çok düştü” diye konuştu.

‘DÖRT GÖZLE YABANCI TURİST BEKLİYORUZ’

Müşteri kapasitesinin yüzde 20’lere kadar düştüğünü söyleyen Timur Yalçıntuğ, "Müşteri kapasitesi hemen hemen yüzde 20 bandına düştü. Bütün esnaf yerli müşteriye yönelik eşyalar getirmeye başladı. Fiyatlar da oldukça düştü. Esnafın 17-18 liraya aldığı tişörtü 20 liraya sattığını biliyorum. Dolayısıyla esnaf dört gözle yabancı turisti bekliyor diyebiliriz. Onlar buradan alıp Bulgaristan’da satış yaptığı için daha iyi kâr bırakıyorlar. Bu nedenle de çok tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

‘YERLİ MÜŞTERİNİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR’

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin olmamasından dolayı artık Türk müşteriye yöneldiklerini belirtti. İlginin umdukları gibi olmadığını, fakat bunun hem müşterinin hem de kendilerinin lehine olduğunu ifade eden Atkoşan, "Yerli müşterimiz pazara olan ilgilerini halen devam ettiriyor. Biz de en iyi şekilde müşterilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İlgi tabi ki çok umduğumuz gibi değil. Vatandaşlar da pandemiden kaynaklı kalabalık ortamlara çok girmek istemiyorlar. Bir bakıma ilginin az olmasının hem bizim hem de vatandaşın avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoğunluk olduğu takdirde hem koronadan dolayı problem olabiliyor hem de vatandaşlar o yoğunluğu gördükten sonra pazara gelmek istemiyorlar” dedi.

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