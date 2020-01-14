  • BIST 119.673
  • Altın 292,545
  • Dolar 5,8932
  • Euro 6,5656
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
» »

Edirne'ye şehit acısı düştü

Edirne'ye şehit acısı düştü
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bir güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (30), şehadet haberi Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine, askeri ve sivil yetkililer tarafından bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Günay’ın şehit olduğu haberi ailesinin yaşadığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'e ateş düşürdü. Bayram'ın ailesine acı haber Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile 102'nci Topçu Alay Komutanı Albay Aydoğan Önal tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Zümriye, baba Tezcan, gözyaşları döktü. Şehidin anne ve babası fenalık geçirmesi üzerine evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahale etti. 

Şehit Bayram'ın evininin önüne dev Türk bayrağı asılırken, köylüler ve yakınları acı haberi alınca Günay ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 3 yıllık asker olduğu belirtilen şehit Bayram Günay'ın en son annesi Zümriye Bayram ile telefonda yaptığı görüşmede, "Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim" dediği öğrenildi. Bekar olan şehit Günay'ın bir erkek kardeşi olduğu belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de şehit Bayram Günay’ın ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştü
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştü
Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu
Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu
Kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Kar kalınlığı 3 metreyi aştı
AVM'de facia: Ölü ve yaralılar var
AVM'de facia: Ölü ve yaralılar var
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler
Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler
Son Eklenen Videolar
Bankayı soydu böyle kaçtı
Bankayı soydu böyle kaçtı
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı
Eşini yatakta yakaladı: Canlı yayında böyle cezalandırdı
Eşini yatakta yakaladı: Canlı yayında böyle cezalandırdı
Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Tuzla'da kaçak döküm dehşeti...
Tuzla'da kaçak döküm dehşeti...
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti