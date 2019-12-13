Efecan Karaca: Cuma namazından gelmiştim...

Aytemiz Alanyaspor'un 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, kariyeri ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca Sporx.com'a özel röportaj verdi.

Efecan'ın röportajından öne çıkanlar şu şekilde;

"BİR DÖNDÜM TELEVİZYONDA ADIMI GÖRDÜM"

Alanyaspor'da gösterdiğin başarılı performansın ardından Milli Takım'a da seçildin. Milli Takım'a ilk davet edildiğinde neler yaşadın?

O zaman Alanyaspor'un hocası Sergen Yalçın idi. Onun da katkısı bende çoktur, ona da teşekkür ederim. İdmandaydık, beni yanına çağırdı ve "Milli Takım'a gidebilirsin" dedi. Ben tabii heyecanlandım; "Gerçek mi hocam" dedim. O da bana "Evet gerçek, Şenol Hoca ile konuştuk, seni sordu" yanıtı verdi. Çok heyecanlandım, o dört gün sürekli Milli Takım'ı düşündüm. Geceleri heyecandan sürekli uykudan uyanır oldum. Cuma günüydü, Cuma Namazı'dan gelmiştim ve masör odasında oturuyordum. Herkes "Açıklanmadı mı? Gitmiyor musun?" diye soruyordu. Ben de bilmiyordum, kimse bir şey söylememişti. Sonra o sırada bizim masör Sait koştu, "Efe, Milli Takım'a gidiyorsun, televizyonda gördüm" dedi. İnanamadım, bir döndüm ve televizyonda adımı gördüm. Hemen eşimi aradım, eşim de bir haftadır benim için stres yapmıştı, telefonda ağlamaya başladı, ben de duygulandım tabii. Sonra babama ve anneme haber verdim. Güzel bir andı, televizyondan öğrenmek bizim için daha da güzel oldu.

SERGEN YALÇIN İLE ANISI

- Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'da olduğu dönemde, bir idman sırasında senin "Hocam siz de futbolculuk döneminizde koşmuyordunuz" esprin ve onun da sana "Benim kadar yetenekliyseniz siz de koşmayın" cevabı var. O günkü esprili sohbeti anlatabilir misin?

Sezonun devre arasıydı, hocanın da kondisyoneri Giovanni Melchiorre idi. Sergen Hoca, bizi baya tempolu çalıştırıyordu. Ben de kendi kendime "Sergen Hoca koşmuyordu ama bizi inanılmaz tempolu çalıştırıyor." diyordum. Sonra Sergen Hoca'ya espri olarak "Hocam sen hiç koşmuyordun idmanların çok ağır" dedim. O da bana "Oğlum, benim kadar yetenekliyseniz siz de koşmayın" yanıtı verdi. Haklıydı, biz de cevap veremedik. Sonra herkes gülmüştü. Sergen Hoca, bize çok takılırdı, çok espri yapardı, anlatmakla bitmez.

"EMRE AKBABA ÇOK DAHA İYİ DÖNECEK"

- Alanyaspor'da birlikte oynadığın ve yakın arkadaşın olan Emre Akbaba, Galatasaray'a transfer oldu ama talihsizler yaşadı. Emre Akbaba'yı yakından tanıyan biri olarak, Galatasaray'a da Alanyaspor'da olduğu gibi katkı yapabilir mi?

Emre Akbaba, benim oda arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Karakteri, insanlığı ve futbolculuğuyla gerçekten harika bir çocuk. Oraları hak ediyor, daha üst tarafları da hak ediyor. İki kere şanssız bir sakatlık, iki kere kırık, tam iyileşti derken yine bunları yaşaması kolay değil. Kardeşimle sürekli konuşuyoruz. Emre Akbaba çok güçlü bir çocuktur, inançlı bir çocuktur, Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi dönecektir. Emre Akbaba, Galatasaray'da Alanyaspor'daki günlerinden çok daha iyi olacak. Çok çalışkan, inatçı ve çalışkan bir kardeşimiz. Bu sayede, Galatasaray'a kadar yükseldi. Galatasaray'da Alanyaspor'daki döneminden daha iyi bir Emre Akbaba izlemeyi ümit ediyoruz ama bize karşı iyi oynamasın (Gülerek).

"OZAN TUFAN SUDAN ÇIKMIŞ BALIK GİBİYDİ"

- Alanyaspor'da Ozan Tufan da geçen sezon yarım dönem forma giydi ve yeniden yükselişe geçerek Fenerbahçe'ye döndü. Ayrıca Milli Takım'da da şans bulmaya başladı. Ozan Tufan'ın burada yaşadıklarını bize biraz anlatabilir misin?

Ozan Tufan, Alanyaspor'a geldiğinde yıkılmıştı. Devre arası transfer oldu. Oteldeydik, ilk geldi ve yanıma oturdu. "Ağabey burası neresi, nereye geldik?" demişti. Tabii bunu otel için söylemişti. İlk geldiğinde yemek yemiyordu. Sudan çıkmış balık gibiydi. Sonra ortama ayak uydurdu ve bizimle çok iyiydi. Performansı da çok iyiydi ve Fenerbahçe'ye geri döndü.

MAÇA ÇIKMADAN NAMAZIMI KILARIM

- Süper Lig'de en beğendiğin oyuncu?

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve de Ryan Babel.

- Süper Lig'de oynaması en zor deplasman?

Fenerbahçe Stadı.

- Seni en çok zorlayan savunma oyuncusu?

Yuto Nagatomo.

- Şenol Güneş'in senin için anlamı nedir?

Hayallerimi gerçekleştiren hocam, baba, öğretmen.

- Her maç öncesi yaptığı şey nedir?

Dualarım vardır, onları okumazsam içim rahat etmez.

- Mesut Özil maça başlamadan dua okur, peki sen neler yaparsın?

Maça giderken Allah rızası için iki rekat namaz kılarım. Maç öncesi de dualarımı okurum.