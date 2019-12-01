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Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından ve Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital verilerine göre, bu yılki Efsane Cuma'da 2 milyon 265 bin ürün satıldı.
Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı

Related Digital'den yapılan açıklamaya göre, Related Digital, Efsane Cuma kampanyalarına ilişkin veriler sundu.

Efsane Cuma, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Efsane Cuma kampanyaları, geçen yıla oranla markaların satışlarında iki kat artış yaşanmasını sağladı.

Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018’de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220’ye ulaştı. 2018’de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Satın alınan ürün adedinde yüzde 45’lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

Cep telefonundan bakıldı, bilgisayardan satın alındı

Related Digital’in verilerine göre, Efsane Cuma kampanyaları en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00.00-01.00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi.

Kullanıcıların yüzde 75’i mobilden gelirken, satışların yüzde 60’ı bilgisayardan gerçekleşti.

Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu.

"Efsane Cuma için yaz aylarında çalışmaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Related Digital Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Kılıç, aralarında Este Lauder, Ikea, GAP, Siemens, Turkcell, GarantiBBVA, Allianz’ın da bulunduğu çok sayıda ismin global çözüm ortağı olduklarını, Türkiye’de de Akbank, Boyner, Gittigidiyor gibi sektörünün önemli oyuncularına hizmet verdiklerini anımsattı.

Omnichannel (çoklu kanal) pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle bine yakın şirketin çözüm ortağı olduklarını belirten Kılıç, “doğru kampanyanın”, “doğru kişilere ulaşmasına” katkıda bulunduklarını aktardı.

Kılıç, Efsane Cuma kampanyalarına yönelik çalışmalara yaz aylarında başladıklarını belirterek, “Yüzlerce markaya özel kampanyalar oluşturulması konusunda destek olduk. Müşterilerimize Efsane Cuma kampanyaları yaparken dikkat etmeleri gereken detayları aktardık. Kampanya hazırlıkları, teknik destek ve olası aksaklıklara anında müdahale için sürekli nöbetçi personel tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sedat Kılıç, yalnızca ABD’de bu yıl 90 milyar dolara yakın alışveriş yapılmasının, dünyada ise 200 milyar doları aşan bir hacim beklendiğini belirtti.

Efsane Cuma kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerde insanların yüzde 58’inin en az 1 şey satın aldığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

“Dünya genelinde erkekler, kadınlara göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bu oran yüzde 53’e, yüzde 47. Ülkemizde ise yüzde 58 oran ile kadınlar Efsane Cuma'da daha fazla alışveriş yapıyor. Kullanıcıların yaş ortalamasına baktığımızda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Örneğin sepet ortalaması en düşük olan grup 30 yaş altındakiler. Ancak totalde en çok alışveriş yapanlar da yine 30 yaş altındakiler.”

Çoklu kanaldan alışveriş imkanı sunan markaların alışveriş sepet ortalamasının, bunu sunmayan şirketlere göre iki kat daha fazla olduğunu belirten Kılıç, “Omnichannel marketing, kampanya dönemlerinde daha da kritik bir önem kazanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Related Digital'in hizmet verdiği Gittigidiyor, n11, Boyner ve bine yakın farklı e-ticaret sitesinden topladığı veriler doğrultusunda Efsane Cuma'da 2019'da 2 milyon 265 bin ürün satışı gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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