Efsane Cuma'da en çok temizlik ürünleri ve mama alışverişi yapıldı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu, Efsane Cuma indirimlerinde en çok temizlik ürünleri ve kedi-köpek mamalarına ilgi gösterildiğini belirtti.

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneğinden (EDER) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük online pazaryerlerinin, sosyal paylaşım platformlarından ulusal yayın mecralarına dek hemen her saniye ortaya çıkan reklamlarıyla bir alışveriş fırtınası estirdiği "çılgın kasım kampanyaları" sona erdi. Gıdadan tekstile, elektronikten kitap kırtasiyeye kadar binlerce üründe özel indirimlerin duyurulduğu bu dönemin satış rakamları ilginç sonuçları ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDER Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, online alışverişlerde kasım kampanyaları döneminde elde edilen verileri paylaştı.

Altyapı sağlayıcısı oldukları e-ticaret siteleri ve online satıcılar üzerinde yaptıkları çalışmada Efsane Cuma döneminde en çok satış artışının temizlik ürünlerinde gerçekleştiğini belirten Eminoğlu, "Bu dönemde temizlik ürünleri satışı, bir önceki aya göre yüzde 223 ve bir önceki senenin aynı dönemine göre ise yüzde 142 arttı. Kedi ve köpek mamalarındaki talep artışı da bunu takip etti. Sevimli dostlarımız için bu dönemde verilen mama siparişlerinde yüzde 217 gibi bir artış gözlemledik." bilgilerini paylaştı.

"Toplam satış sepet sayıları yüzde 78 oranında arttı"

E-ticarette talebi ölçmenin en etkili yolunun sepet sayıları olduğunu belirten Eminoğlu, "Online alışverişlerde sepet toplamındaki artışlar, talebin büyüklüğünü gösterir. Bu yıl toplam satış sepet sayıları 2020 yılına göre yüzde 78 oranında arttı ve burada en büyük artış da Manisa ve Afyon illerinde gerçekleşti. 2020 yılı sepet toplamı ile 2021 sepet toplamları arasında da yüzde 178 gibi bir ortalama sepet toplam artışının gerçekleştiğini gördük. Buradaki en büyük artışlar ise Kocaeli ve Tekirdağ’da görüldü." açıklamasını yaptı.

Tekstilde yüzde 87 indirim

Yüksel Eminoğlu, indirim ve kampanyalara giren ürünleri grup bazında değerlendiklerini belirterek, "Tekstil kategorisinde indirime giren ürün oranının yüzde 87 ile ilk sırada olduğunu gördük. Bunu yüzde 65 ile çanta-ayakkabı ve yüzde 42 ile gıda ürünleri izledi. En az indirim ise cep telefonu ve bilgisayar kategorisinde görüldü. Bu gruptaki ürünlerin sadece yüzde 4’ünde fiyat değişti. Bu hesaplamaları yaparken daha önceki fiyatlar da elimizde olduğu için bir önceki ay ile bu ay olan fiyatları kıyasladık ve yapılan sahte indirimleri de böylece göz ardı ederek tüketiciler açısından daha sağlıklı bir değerlendirme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.