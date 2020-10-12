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Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından olumsuz bir ihbarın alınmadığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.

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