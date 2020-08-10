Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

İzmir ve Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda ağaç yola devrildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Çobanisa ve Şarabat Mahalleleri ile Kayran Kızlı Deresi'nde de aşırı yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuyucak Belediyesi ekipleri taşkının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Taşkınlarla gelen çamurlar, ekipler tarafından temizlenirken, fırtınanın etkili olduğu yerlerde ağaçların yollara devrildiği görüldü.

Buharkent ilçesinde su basan ev ve iş yerleri ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Buharkent Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı, kapanan yolları açtı.

Kaymakam Kemal Ülkü ile Belediye Başkanı Mehmet Erol ilçe genelinde hasar gören bölgeleri ziyaret ederek, ekiplerden bilgi aldı.

İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı

zmir'in Ödemiş ilçesinde yağış ve rüzgar nedeniyle 8 metrelik beton duvarlar yıkıldı.

Üç Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğunda beton duvarlar, rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvarların yıkıldığı yerde çevre güvenliği aldı.

Duvarların yıkılma sesini duyan İsmail Cankara, AA muhabirine, "Yaşadığımız bahçenin hemen karşısında bulunan Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar’a ait binanın bahçe duvarının yıkıldığını görünce hemen yetkililere haber verdik. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda beton duvar yıkıldı." dedi.

Bodrum'da ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kuvvetli yağış ve rüzgar, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Güvercinlik Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan Yalıçiftlik, Konacık, Yalıkavak, Gümüşlük ve Gündoğan mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede, belediye ve emniyet personeli sıkıntı yaşanabilecek noktalarda devriye gezdi.

İlçede etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, vatandaşların cep telefonuyla da görüntülendi.