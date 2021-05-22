Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.
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