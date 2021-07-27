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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.02'de ve 16,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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