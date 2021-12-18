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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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