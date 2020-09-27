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Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi açıklarında 5,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde art arda depremler

ge Denizi açıklarında 5,3 ve  4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 02.09'da kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 12,57 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 14,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi açıklarında dün saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde ve bugün saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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