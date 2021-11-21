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Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik personelinin düzensiz göçmenleri silah doğrultarak, Türk kara sularına ittiği görülüyor.
Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama

Yunanistan, Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri, insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Yunan Sahil Güvenlik personelinin, silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları göçmenleri, Türk kara sularına ittikleri görüntüler paylaşıldı.

Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği görülüyor.

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.

Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.

Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor.

Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darbedilenler de bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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