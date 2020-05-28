  • BIST 104.954
  • Altın 374,919
  • Dolar 6,7783
  • Euro 7,4740
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 12 °C
»

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö, gözaltına alındı.
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi.

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı F.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görevinden uzaklaştırılan 3 belediye başkanı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı19 Mayıs 2020 Salı 14:05
  • FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 11:14
  • Başsavcılık, Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını istedi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:52
  • Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin iddianamenin detayları belli oldu12 Mayıs 2020 Salı 14:54
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi iddianamesinden: İfşa soruşturması devam ediyor10 Mayıs 2020 Pazar 11:35
  • Eski büyükelçi Gürcan Balık'a FETÖ'den verilen hapis cezası onandı06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:51
  • EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:12
  • Garajda okey partisine polis baskını05 Mayıs 2020 Salı 23:32
  • Polis adayı geçici kayıtlarında askerlik nedeniyle hak kaybı yaşanmayacak24 Nisan 2020 Cuma 13:37
  • Emniyet yeni İHA'larına kavuştu24 Nisan 2020 Cuma 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti