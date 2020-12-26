Ege'de fırtına uyarısı; Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

EGE Bölgesi'nde yarın gece yarısına kadar sürmesi beklenen kuvvetli lodos nedeniyle vatandaşların, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hızı 70 kilometreyi aşabilecek şiddetli rüzgara karşı uyarı yaptı. Uyarıda, şiddetli lodos nedeniyle soba ve gazı zehirlenmesi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenen lodosun, 27 Aralık Pazar gününe kadar bölgede olumsuzluk yaratabileceği ifade edildi.

"SOBA YAKARKEN ÇÖP VE LASTİK YAKMAYIN"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al da lodosa karşı vatandaşları uyararak, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre lodos beklenmektedir. Lodosla ilgili dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bir de soba yakarken, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Lodos hava sıcaklığını artırdığı için, bacalarda çekim gücünü azaltıyor. Lodos nedeniyle geri tepmeler hem de baca gazıyla sıcaklığın arasındaki denge nedeniyle sızmalar oluyor. Bunlar sobanın çatlaklarından bir şekilde sızıyor. Oda içerisinde karbonmonoksit gazı oluşuyor. Bu da zehirlenmelere neden olmaktadır. Bunun için havalandırma çok önemlidir. Uyurken özellikle sobaya kömür atmamak gerekiyor. Mümkünse o odada uyumamak gerekiyor. Bunlar kadar önemli bir şey daha var oda baca temizliğidir. Kış ayları geçtikten sonra haziran veya eylül aylarında bacaların temizlenmesi gerekiyor. Menfezlerin ise tıkanmaması gerekiyor. Bunlar bacanın çekim gücünü artırdığı için büyük ölçüde fayda sağlıyor. Ayrıca lastik gibi şeylerin sobada yakılmaması gerekiyor" dedi.

DOĞRU SOBA NASIL KURULMALI

Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı ise, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla soba kurulurken yapılan ölümcül hataları anlattı. Başlı, fazla ısı sağlamak için oda içinde birden fazla dirsek ile uzun boru döşemenin ve baca tıkanıklığının en ölümcül hatalar olduğunu söyleyerek, soba kurulumunu uygulamalı olarak gösterdi. Murat Başlı, "Sobanın yanında yanabilecek herhangi bir eşya olmamalı, altına da ısı yayacağından dolayı mermer ya da taş gibi malzeme konulmalıdır. Ahşap ya da yanıcı madde koymak yangına neden olabilir. Soba yanarken içinde biriken karbonmonoksit gazını dışarıya atmak için boru tertibatı en fazla sobadan bacaya kadar dikine 2 boy, yatay 2 boy ve bir dirsek olacak şekilde takılmalıdır. En güvenli olan boru uzunluğu bu şekildedir. Gazı rahat bir şekilde dışarıya atar" dedi. Evde bir odaya ısı sağlamak amacıyla uzun boru döşemenin en ölümcül hatalardan biri olduğunu vurgulayan Başlı, "Sobayı tutuşturmak amacıyla içine yanıcı madde atarak yakmaya çalışmak kişiye hayati zarar verebilir. Önce parlama yapar ardından da yangın çıkarabilir. Kutusuyla sobanın içine atılırsa patlama da yaşanabilir. Ellerde ve yüzlerde ciddi yanıklar oluşur. Sobayı küçük gazete kağıtları ve çırayla tutuşturmak en sağlıklısıdır. Şiddetli rüzgarlarda soba kontrollü yakıldıktan sonra uyumadan önce kesinlikle kömür atılmamalıdır. Tamamen tutuştuktan sonra rüzgarın da etkisiyle ters akım dediğimiz geri tepme yaşanmaması için baca ve altı kapatılmalıdır" dedi.

DENİZCİLER UYARILDI, GEMİLER BAĞLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı vermesi üzerine İzmir'in Foça ilçesindeki denizciler ile vatandaşlar da uyarıldı. Denizdeki teknelerin gerekli tedbirleri alması, vatandaşların ev ve çevrelerinde yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise lodoslu hava nedeniyle tekneler, halatlarla sahile demirlendi. Bodrum'da az sayıdaki turist, sahillerde kumda yürüyüş yaparken bazıları güvercinlere yem vererek besledi.