  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. 

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 25 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içindeki 19 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler05 Aralık 2020 Cumartesi 09:29
  • İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:27
  • Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri 'memnuniyetle' karşıladı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Aralık 2020 Cumartesi 09:20
  • Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı05 Aralık 2020 Cumartesi 08:26
  • İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı05 Aralık 2020 Cumartesi 06:32
  • Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı05 Aralık 2020 Cumartesi 04:37
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Emektar madencilerimizin günü kutlu olsun05 Aralık 2020 Cumartesi 04:36
  • Ankara'da kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerle başladı04 Aralık 2020 Cuma 23:38
  • Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik04 Aralık 2020 Cuma 23:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti