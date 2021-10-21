Ege'de Yunan vahşeti: Göçmenleri diri diri yaktılar

Atina'nın göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor. İtme politikasıyla gündeme gelen Yunanistan, Ege denizinde göçmenleri diri diri yaktı.

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddet, Avrupa'nın bile göz yumamayacağı seviyeye ulaştı. Pek çok kez "geri itme politikası" olarak da gündeme gelen Yunan güçlerin uyguladığı sistematik zulüm, vahşet noktasına ulaştı.

Daha önce mültecileri döven, paralarını eşyalarını çalarak mültecileri soyulmuş bir vaziyette sınıra ölüme terk eden ve sığınmacı botlarını batırmaya çalışan Yunan unsurları, bu sefer de bir göçmen teknesini ve içindeki mültecileri benzin dökerek yaktı.

DİRİ DİRİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Aydın ili Kuşadası ilçesi Milli Park Açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunun ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Unsurlarınca geri itilen Sazlık Koyundaki 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Hemen bölgeye görevli olarak yönlendirilen kurtarma unsurları göçmenleri ölümden son anda kurtarırken, mülteciler karaya çıkartıldığında sığınmacıların vücutlarında ağır yanıkların olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ DE YANIK MEYDANA GELDİ

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda yanık olduğu tespit edilirken, mülteciler hemen hastaneye sevk edildi. Ağır olan 2 göçmen İzmir Bozyaka Yanık Tedavi Merkezi'nde, hafif olan 2 kişi ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlatıldı.

Konuya ilişkin yapılan çalışmada yanıkların kimyasala bağlı olduğu ortaya çıkarken, göçmenlerin ifadelerinde Yunan unsurların sığınmacıların üzerlerine benzin dökerek ateşe vermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Hastanede yapılan tetkiklerde de, göçmenlerin üzerindeki yanıkların da uzun süre kimyasala bağlı yanıklar meydana geldiği doğrulandı.

Yunan unsurların Ege'de göçmenlere uyguladığı zulüm hem Avrupa hem de dünya genelinde geniş yankı uyandırmasına karşılık, Atina yönetimi söz konusu iddiaları yalanlamaya devam ediyor.