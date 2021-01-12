  • BIST 1.544
  • Altın 446,965
  • Dolar 7,4785
  • Euro 9,1016
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla Ege Bölgesi'nde güneş enerjisindeki kurulu güç 1369 megavata ulaştı.
Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü katlanarak artıyor. 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisinde kurulu güç, 2020'de 6 bin 630 megavata çıktı. 

Desteklemelerin büyük etkisinin olduğu yenilebilir enerji sektöründeki artış tüm bölgelere yayıldı. Rüzgarıyla Türkiye'ye enerji veren Ege'de, son yıllarda artan güneş enerjisi yatırımları da dikkati çekti.

Bölgede 2015'te 40 megavat olan kurulu güç, 2020'de 1369 megavata ulaştı. Ege'de güneş enerjisinde kurulu güçte ilk sırada 273 megavatla İzmir yer aldı. İzmir'i 238 megavatla Afyonkarahisar ve 214 megavatla Manisa takip etti.

"Türkiye'nin potansiyeli 55 gigavat"
Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, AA muhabirine, özellikle son yıllarda yapılan mevzuat değişikliklerinin yenilenebilir enerjiye yatırım yapma imkanı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin rüzgar, güneş ve biyogaz enerjisinde potansiyelinin oldukça fazla olduğuna işaret eden Şallı, "Güneş enerjisinin en önemli maliyeti kurulum maliyetidir. Bunun dışından yatırımı zorlayacak bir maliyeti bulunmamaktadır. Daha önceden arazi üzeri güneş enerji santrali kuruluyordu ancak şimdi çatı üstü güneş enerji santralleri hız kazandı. Bunun en büyük nedeni, yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması, uygun finans kaynaklarının bulunması, artan elektrik maliyetlerinden etkilenilmemesi ve üretim fazlası elektrikten gelir elde edilmesi olarak sıralayabiliriz." diye konuştu.

Ege Bölgesi'nin yıllık güneşlenme süresinin 2 bin 738 saat olduğuna değinen Şallı, "Bunu daha iyi anlatabilmek adına şu örneği verebiliriz: Türkiye'nin en az güneş alan bölgesi Karadeniz, Türkiye’den daha fazla kurulu güce sahip Almanya'dan daha verimlidir. Shura Enerji Dönüşüm Merkezinin raporuna göre, Türkiye'de tüm güneye bakan çatı alanlarının kullanılması durumunda, çatı üstü fotovoltaik sistemlerin teorik potansiyelinin 55 gigavat olduğu hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yazlık bölgelerde "GES zorunluluğu" talebi
Özellikle yazlık bölgelerde vatandaşların konutlarına güneş enerjisi santrali kurduğunu kaydeden Şallı, sanayicilerin de daha kaliteli elektriğe ulaşmak ve elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerjisine yöneldiğini belirtti.

Yazlık bölgelerde GES kurma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunan Şallı, "GES kuran mülk sahibi veya müteahhide de bazı belediye harçları ile vergilerde indirim yapılmalı. Yenilenebilir enerji konusunda Ege Bölgesi oldukça şanslı. İyi uygulamaların çoğalması ve kırsal kalkınmaya da destek olunmasıyla yenilenebilir enerji yatırımları artacaktır." dedi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve dünyanın iklim krizi ile mücadelesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Şallı, şunları kaydetti:

"2021 yılında da elbette yatırımlar devam edecek. Burada önemli olan kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin mevzuat olarak getireceği değişikliklerdir. İklim krizinin etkilerini her geçen gün hissediyoruz. İklim krizi ile başa çıkmanın en önemli yollarından biri de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmektir. Umarım daha fazla yerlilik oranına sahip yenilenebilir enerji yatırımları 2021 yılında artarak devam eder."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patenle kayarken park halindeki araca çarparak yaralandı12 Ocak 2021 Salı 11:29
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinde hedef 75 bin vatandaş12 Ocak 2021 Salı 11:25
  • Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı12 Ocak 2021 Salı 11:24
  • HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı12 Ocak 2021 Salı 11:23
  • Tahran’da hava kirliliği 'kırmızı alarm' seviyesinde12 Ocak 2021 Salı 10:51
  • Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktaran 6 kişi gözaltına alındı12 Ocak 2021 Salı 10:35
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor12 Ocak 2021 Salı 10:14
  • TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Hepsi öldürüldü12 Ocak 2021 Salı 10:10
  • Özbekistan, Kovid-19'un hızlı bulaşan mutasyonu görülen ülkelerden giriş yasağını 1 Şubat'a uzattı12 Ocak 2021 Salı 10:09
  • MSB: TSK ve MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi12 Ocak 2021 Salı 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti