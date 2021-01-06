  • BIST 1.503
  • Altın 461,027
  • Dolar 7,3647
  • Euro 9,0756
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü ile Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi

"İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı" Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Isparta'da Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü, Mersin'de Alata Sahili ve Manisa'daki 7. Grup Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü ile Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararlarıyla İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Isparta'da Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü, Mersin'de Alata Sahili ve Manisa'da bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı ile Isparta'da bulunan Gölcük Krater Gölü Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı ve Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Sahili Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Çorum merkez ilçe Kale Mahallesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların da "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Acele kamulaştırma kararları
Giresun'da 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel nedeniyle afete maruz kalan Çaldağ köyünde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla özel mülkiyet olan bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Mersin'nin Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Trabzon'un Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların da Millet Bahçesi Projesi alanına dahil edilmek üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

İstanbul'un Silivri ilçesinde de Ömerli Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararı verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tur Senato seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor06 Ocak 2021 Çarşamba 09:32
  • Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek06 Ocak 2021 Çarşamba 09:31
  • Japonya'da Kovid-19 danışman heyeti Tokyo ve çevresinde OHAL talebinde bulundu06 Ocak 2021 Çarşamba 09:30
  • Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı06 Ocak 2021 Çarşamba 09:30
  • Biden, ulusal güvenlik ekibine Obama döneminde görev yapmış isimleri getirmeyi planlıyor06 Ocak 2021 Çarşamba 09:29
  • Japonya ve Meksika Trans Pasifik Ortaklığının genişletilmesinde mutabakat sağladı06 Ocak 2021 Çarşamba 09:29
  • Trump destekçileri seçim protestoları için başkent Washington'da toplandı06 Ocak 2021 Çarşamba 09:28
  • Arap Birliği 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun06 Ocak 2021 Çarşamba 09:26
  • Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlemlerin yasaklanmasına yönelik kararname imzaladı06 Ocak 2021 Çarşamba 09:26
  • ABD Uzay Kuvvetleri, 4,9 milyar dolarlık yeni nesil füze uyarı uyduları ihalesini Lockheed Martin'e verdi06 Ocak 2021 Çarşamba 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti