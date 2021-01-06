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Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü ile Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi

"İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı" Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Isparta'da Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü, Mersin'de Alata Sahili ve Manisa'daki 7. Grup Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü ile Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararlarıyla İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Isparta'da Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü, Mersin'de Alata Sahili ve Manisa'da bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz (İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı) Çavuşbaşı ve Görele Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararı verildi.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı ile Isparta'da bulunan Gölcük Krater Gölü Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 7. Grup Doğal Sit Alanı ve Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Sahili Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Çorum merkez ilçe Kale Mahallesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların da "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Acele kamulaştırma kararları
Giresun'da 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel nedeniyle afete maruz kalan Çaldağ köyünde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla özel mülkiyet olan bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Mersin'nin Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Trabzon'un Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların da Millet Bahçesi Projesi alanına dahil edilmek üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

İstanbul'un Silivri ilçesinde de Ömerli Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararı verildi.

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