Güçlü devletler güçlü ailelerden oluşur. Aile güçlüyse bireyler de güçlü ve başarılıdır. Hedefleri, İdealleri, hayalleri vardır. Bugünden gelecek günlerde ne yapacağını düşünür.

Şayet yerli ve milli eğitim olursa geçmişimizi iyi öğreniriz. Bugünü iyi yakalayanlar geleceğin insanlık mimarları, kendisiyle birlikte ülkesini öne çıkarır. Büyüyen, örnek alınan olurken, insanlığa umut ışığı olacaktır. Ülkenin mimarlarından ve gurur kaynağı olan anne babalarımızın duasını alır. Yaptıklarımız zamanla hikaye, destan ve örnek olur.

Bütün bunlar yerli ve milli değerlerimize saygılı, ruhunda istiklal marşının ruhu, gelecek hayali ülkesine lider yapmaktır.

ABD ile yapılan bir anlaşma ile müfredatın ağırlık noktasında ABD varmış. Onun için tavsiye edilen yapılması istenen yerli ve milli, bizi anlatan, bizim değerlerimizi ortaya koyan, yükselişimizi engellemeyen, lider ülke olmamıza engel olmayan yerli ve milli müfredatı kendimiz hazırlamalıyız. Kendimiz karar veremediğimiz, evlatlarımızdan başlayarak, çocuklarımız savrulurken, anne ve babalarla aynı müfredattan geçtiği için onlar da savruluyor. Aile yapımız çöktükçe evlatlarımızı yerli ve milli değerlerden uzaklaştıkça, değerlerden uzak, sanal dünyanın ve çözüm üretemeyen aile arasında sıkışıp kalıyor. Bir şeyleri sağlıklı düşünme, bulmayı bırakın kendini bile nereden geldiğini, görevlerini, neden yaşadığı gibi sorulara cevap bulamıyor. Çırpınırken çözüm üretemiyor.

Son dönemde milli eğitim bakanlığı yapanlar

1. Erkan MUMCU

2. Hüseyin ÇELİK

3. Nimet ÇUBUKCU

4. Ömer DİNÇER

5. Nabi AVCI

6. İsmet YILMAZ

7. Ziya SELÇUK

8. Mahmut ÖZER,

Mevcut milli eğitim bakanımız ve önceki tüm milli eğitim bakanlarımız her biri çok değerli büyüklerimiz. Yavrularımızı teslim ettiğimiz büyüklerimiz. Milli eğitim bakanlarımız şimdiye kadar:

-Fiziki şartlara her zamankinden daha fazla önem verdiler.

-Maddi manada bütün iyileştirmeleri yaptılar.

-Çocuklara sınırsız özgürlük verildi.

-Aile ve okul bağlarında sadece ve sadece maddi yapıların daha da güzelleştirilmesi için ailelerle birlikteliklerin oluşturulmasında gayret gösterilmedi.

-İnsanı, saygı, hürmet, kaybettiğimiz değerleri hiç düşünmedik. Öğretmene saygı, sevgi hürmet ortadan kalktı. Anne, baba gibi sevilen öğretmenler sevilip yüceltecekken, özgürlüklerini kısıtlayan, ailelerin desteği ile öğretmenlerimizi kaybettik. Evlatlarını yetiştirme heyecanı kalmadı. Eğitim, moral yaşatma, var olma tarzına bağlı olmalı.

Eğitim bizim değerlerimiz kaynaklı öneriler olmalıdır. Süper güçlerin çözüm önerileri olmamalıdır.

Ailenin yaşatılması, korunması, toplumun ve devletin geleceği için çok önemli bu yapıyı destekleyen ve güçlendiren eğitim olmalıdır.

Özgürlük adı altında öğretmenlerimizin saygınlığı arttırılmalıdır. Çocukların evden kaçıp örgütlerin , sanal dünyanın öldürme üzerine kurulmuş oyunların arasında yavrularımızın yok oluşunu, öğretmesi, öğrenciyi aileyi el ele verip geleceğimizi inşa edecek yavrularımızı yeniden yetiştiren , eğitimde ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

İnsanların ölmesi değil yaşaması için yalan iftira, kin kusmak yerine yaşamak yerine yaşatan, bilgilerle dolu düzenlemeler yapmalıyız.

Önder lider; ilmin, yeniliğin, yeniliklerin kaynağı yerli ve milli kültürlerin heyecanı ile özgürlük adı altında öğretmenlerimizin önünü kesmeden veli-öğretmen – öğrenci eğitim ortamında bir ve beraber aynı yöne yürürsek büyürüz.

