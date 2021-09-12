Eğitim camiasında iz bırakacak

Öğrencilerin eksikliklerini tespit edip, bir doktor edasıyla tedavi uygulamayı vadeden “Eğitim Doktoru” kurucusu Behçet Karabulut, “Öğrencilerimizin potansiyelinin farkındayız. Amacımız, eğitim camiasında bir iz bırakmaktır” dedi.

Yenimahalle’de yeni nesil eğitim anlayışını benimseyen ve öğrencilere özel imkânlar sunan “Eğitim Doktoru” adlı kurs açıldı. Kursun açılışında konuşan kurucusu Behçet Karabulut, tek hedefinin bu camiada hoş bir seda bırakmak olduğunu söyleyerek, “Öğrencilerimizin potansiyelinin farkındayız. Dünyadaki eğitim sistemlerini yerinde inceledik, kursu ona göre dizayn ve inşa ettik. Amacımız, eğitim camiasında bir iz bırakmaktır” dedi.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Yeni nesil eğitim anlayışını benimsemiş, klasik öğrenme sistemi uygulayan kurslara göre çok daha fazla imkânlar sunarak daha verimli ve kalıcı öğrenmeyi hedefleyen “Eğitim Doktoru” Yenimahalle’de kapılarını açtı. Açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda eğitimci ile vatandaş katıldı.

İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Türkiye’nin ilk ve tek kurs merkezi olan Eğitim Doktoru, beşi bir yerde sistemi uygulamaktadır. Bir nevi 5K olan uygulamada; Kurs, Kafe, Kütüphane, Kültür ve Kitap bir arada bulunmaktadır. Eğitim doktoru, klasik öğrenmeyi kullanan dershanelerden farklı olarak öğrencilerin eksikliklerini tespit edip, bir doktor edasıyla tedavi uygulamayı vadediyor. Bu noktada önce öğrencinin seviyesi tespit ediliyor, ardından ona göre reçete hazırlanıyor.

SIKINTILARI AŞMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Programın açılışında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye’nin her konuda büyük sıkıntıları var. Bunların aşmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğer biz toplumu doğru eğitir, geleceğe doğru hazırlarsak, Türkiye’nin de geleceği o kadar aydınlık olacak. Son yıllarda eğitimde rotayı düzeltemedik. Eğitim politik bir malzeme değildir. Eğitim, tüm toplumun geleceğini aydınlatacak güçlü kılacak bağımsız bir Türkiye’yi ayakta tutacak kurumdur.”

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE DAHA GÜZEL HAZIRLANSIN

“Eğitime ne kadar katkı versek devlet olaraktan yerel yönetimler olaraktan bu ülkeye en büyük ibadeti yapmış olacağız. Çocuklarımızı geleceğe daha güzel hazırlansın ve dünya çocuklarıyla yarışır bir seviyeye gelsin. Başka bir isteğimiz yoktur. Bunu yaptığımızı anda sağlık, ekonomi, tarım vb. alanındaki sorunlar çözülecektir” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ VE EKSİKLİKLERİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ

Kurumun kurucusu 24 yıllık eğitimci Behçet Karabulut ise kurumun açılış konuşmasında kurumu tanıtarak şu ifadeleri kullandı, “Öğrencilerin hepsinin birbirinden değerli ve farklı olduğunun farkındayız. Asla karşılaştırma yapmıyoruz, hepsinin parmak izi gibi birbirinden farklı ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Ne ihtiyaçları ve eksiklikleri varsa ona göre çalışmaktayız. Dünyanın birçok ülkesini gezerek, eğitim sistemlerini inceledim.”

EĞİTİM CAMİASINDA İZ BIRAKACAĞIZ

“Finlandiya, Letonya, Estonya Almanya, İngiltere gibi. Bu ülkelerdeki çocukların mutlu olduklarını ve güldüklerini gördüm. Kendime sordum bu çocuklar neden bu kadar mutlu? Şunu gördüm; Bütün eğitim kurumlarında çocuklara mutluluk hormonunun salgılandığı ortamların hazırlandığını gördüm. Eğitimin tanımında üç kademe vardır; Bilgini beyne aktar, beyninde tut, lazım olduğunda çıkar kullan. Çocuklarımız bu üç ortamın hazırlanmasını istiyor. Potansiyellerinin farkındalar. Keşfedilmeye müsaade ettiğinizde çok güzel işler yapacaklar. Biz bunun farkındayız. Buraya hayatımı harcadım. Tek hedefim, hoş bir seda bırakmaktır. Amacımız, eğitim camiasında bir iz bırakmaktır.”

DOKTOR TEDAVİSİ UYGULANIYOR

“Klasik öğrenmeyi kullanan dershanelerden farklı olarak öğrencilerimizin eksikliklerini tespit ediyor ve bir doktor edasıyla tedavi uyguluyoruz” diyen Karabulut, “Öğrencilerimize kayıt öncesi akademik seviye testi ile mesleki yönelim ve yetenek testi uyguluyoruz, seviyelerine göre acil servis, yoğun bakım, servis ve reçete uygulamaları planlıyoruz. Öğrencimizin yapılan tetkiklerine müteakip, en iyi eğitimi alabileceği eğitim konseptlerine yönlendiriyoruz.”

ACİL SERVİSTE MÜDAHALE

“Acil servis; Temel bilgi ve kazanımlarının oluşturulduğu yerdir. Ders çalışma teknikleri, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi. Belleğini etkin kullanma yöntemleri, Matematiksel düşünme becerisi eğitimleri acilen kazandırılması gereken becerilerdir. Bu beceriler kazandırılmadan akademik eğitimlere geçilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

SESSİZ ALANDA EĞİTİM

“Yoğun bakım; Özellikle eksikleri bulunan fakat standart zaman diliminde yetiştirilemeyeceği ön görülen öğrencilerimizin, faydalanması önerilen 5 kişilik eğitim aldığı sınıflardır. Burada öğrencilerimiz yoğun bir şekilde gözlem altında tutulup ders çalışma saatleri sessiz kütüphanede planlanmaktadır.”

SORUNA GÖRE REÇETE

“Reçete; Öğrencilerimizin deneme ve tarama sınavı sonrası yapamadığı sorularla ilgili bombardımana maruz bırakılmasıdır. Öğrencilere yalnızca yapamadığı sorular içeren kişiye özel soru bankası ya da PDF dokümanları planlanır ve çözmesi takip edilir.”

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

“Eğitim Doktoru olarak kişisel gelişim kursu, VİP sınıflar, özel ders alanları, etkinlik alanları, kütüphane, sesli ve sessiz ders çalışma alanları, konferans salonu, özel toplantı salonu, her türlü kitap ve kırtasiye ihtiyaçları ile kafe imkânlarını bir arada barındıran, özel mimarı tasarımı ile hem bütün öğrencilerin hem de bütün yaş gruplarının eğitim ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir ortam hazırladık” diyor.

BEHÇET KARABULUT KİMDİR?

Eğitim Doktoru’nun kurucusu 1973 doğumlu Behçet Karabulut'tur. 24 yıllık meslek hayatında birçok ulusal şirket ve yayınevin de üst düzey yöneticilik yapmış olan Karabulut, dünyadaki pek çok ülkeyi gezerek eğitim sistemlerini incelemiştir. Kalıcı öğrenme üzerine araştırmalar yapmış sonrasında beyin temelli öğrenme tekniklerine ilgi duymuş bu konuda kişisel olarak birçok organizasyonlarda bulunmuş ve bu uygulamaları yönetmiş tam bir eğitim ve inovasyon kişisi olarak tanınıyor.



Emrah Özcan/İLKSAYFA