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Eğitim camiasının acı kaybı

Mamak Halk Eğitimi Merkezi Arıcılık Kursu Eğitmeni, eğitim gönüllüsü, doğa ve arı dostu Ahmet Şeker, elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Şeker’in ölüm haberini alan sevenleri, duydukları üzüntüleri paylaşarak ailesine sabırlar diledi.
Eğitim camiasının acı kaybı

Mamak Halk Eğitim Merkezi’nde  Arıcılık Kursu Eğitmeni Ahmet Şeker trafik kazasında hayatını kaybetti. Mamak Halk Eğitim Merkezi konu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı, “Kurumumuzun çok değerli arıcılık hocası Ahmet Şeker’i trafik kazası sonucu kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun inşallah.”

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Sevenleri ve öğrencileri ise Şeker’in vefat haberinden derin üzüntü duyduklarını belirterek, kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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