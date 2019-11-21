Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu

Bartın’da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş’ı (34) arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş ise çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’ndan 8 kişilik su altı arama kurtarma timi 'Denizyıldızı' adını verdikleri Minirov kameralı su altı robotu ile Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 3, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinidne 6, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 10, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 4, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş’ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ



Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit astsubayın Türk bayrağına sarılı tabutu hastanenin morgundan cenaze aracı ile alınarak görev yaptığı birliğe getirildi. Burada düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından edilen duanın ardından şehidin özgeçmişi okundu.



OĞLU ASKER SELAMI VERDİ



Şehit astsubayın eşi Amasra İmam Hatip Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan Gülşah Karataş gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Bulut Kaan’ın (4) mavi bir kağıda çizdiği aile resmi görüldü. Sürekli resme bakan Bulut Kaan’ın, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesi sırasında annesiyle birlikte ayağa kalkarak, asker selamı vermesi herkesin yüreklerini dağladı. Helallik alınması ve duaların okunması sırasında babası için ellerini açan Bulut Kaan ve annesi Gülşah gözyaşlarına boğuldu.



Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şehidin yakınları, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.



12 yıl önce göreve başlayan şehit astsubay Hakan Karataş’ın cenazesi tören mangasının omuzlarında ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi Zonguldak Havaalanı’nda bekleyen askeri uçakla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.