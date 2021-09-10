Öğrencilere hasta gibi yaklaşılarak, eğitim verilebilir mi? Yenimahalle’de açılan Eğitim Doktoru bunu yapıyor. Öğrencilere önce teşhis konuluyor, ardından reçete yazılıp, tedavi uygulanıyor. Peki eğitim doktoru olarak anılan Behçet Karabulut kimdir?

Eğitimin doktoru olur mu? Öğrencilere birer hasta gibi yaklaşılarak, eğitim verilebilir mi? Ankara Yenimahalle’de açılan Eğitim Doktoru bu noktada bir ilk olma özelliğine sahip. Adeta hastane gibi bir eğitim kursu olan Eğitim Doktoru’nda önce teşhis konuluyor, ardından reçete yazılıp, tedavi uygulanıyor. Peki Eğitim Doktoru’nun kurucusu olan ve eğitim doktoru olarak anılan Behçet Karabulut kimdir?

Özellikle yükseköğretimde iyi bir üniversite ve bölüm kazanabilmenin yolu kaynak kitaplardan, testlerden, denemelerden, soru bankalarından ve tabi ki hazırlık kurslarından geçiyor. Dershanelerin kapanmasının ardından üniversite hazırlık kursları açılmaya başladı. Ankara’da da hazırlık kurslarının sayıları artmaya devam ediyor. Son olarak özellikle mimari yapısı ve ismiyle dikkatleri üzerine çeken bir kurs hizmete açıldı. Behçet Karabulut bu kursun kurucusudur. Eğitim uzmanı Behçet Karabulut kimdir sorusunun cevabına gelmeden önce bu kursu yani Eğitim Doktoru'nu kısaca tanıyalım:

Türkiye’nin eğitim doktoru olmaya aday kurs Ankara Yenimahalle’de açıldı. Adı da Eğitim Doktoru olan üniversite hazırlık kursu nerede, nasıl gidilir, fiyatları ne, sahibi kim, eğitim doktoru Behçet Karabulut kimdir ?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Eğitim doktoru, klasik öğrenmeyi kullanan dershanelerden farklı olarak öğrencilerin eksikliklerini tespit edip, bir doktor edasıyla tedavi uygulamayı vadediyor. Bu noktada önce öğrencinin seviyesi tespit ediliyor, ardından ona göre reçete hazırlanıyor.

İLK OLMA İDDİASINDA

Eğitim Doktoru Kurs Merkezi ve Kültür Yaşam Alanı kendini şöyle tanıtıyor: "Eğitim Doktoru olarak kişisel gelişim kursu, vip sınıflar, özel ders alanları, etkinlik alanları, kütüphane, sesli ve sessiz ders çalışma alanları, konferans salonu, özel toplantı salonu, her türlü kitap ve kırtasiye ihtiyaçları ile kafe imkanlarını bir arada barındıran, özel mimarı tasarımı ile hem bütün öğrencilerin hem de bütün yaş gruplarının eğitim ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir ortam hazırladık.”

BEŞİ BİR YERDE : KURS, KÜLTÜR, KÜTÜPHANE, KAFE, KİTAP

Eğitim Doktoru “beşi bir yerde” sloganıyla da dikkat çekiyor. “Beşi bir yerde”den kasıt ise kurs, kütüphane, kültür, kafe ve kitabın biraraya getirildiği iddiası.

NEDEN EĞİTİM DOKTORU?

Kursun egitimdoktoru.com.tr adlı resmi internet sitesinde, “Neden Eğitim Doktoru” sorusuna şu cevap veriliyor:

“Klasik öğrenmeyi kullanan dershanelerden farklı olarak öğrencilerimizin eksikliklerini tespit ediyor ve bir doktor edasıyla tedavi uyguluyoruz.

Öğrencilerimize kayıt öncesi 1- akademik seviye testi 2- mesleki yönelim ve yetenek testi uyguluyoruz, seviyelerine göre Acil servis, yoğun bakım, servis ve reçete uygulamaları planlıyoruz. Öğrencimizin yapılan tetkiklerine müteakip, en iyi eğitimi alabileceği eğitim konseptlerine yönlendiriyoruz.

Acil servis: Temel bilgi ve kazanımlarının oluşturulduğu yerdir. Ders çalışma teknikleri, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi. Belleğini etkin kullanma yöntemleri, Matematiksel düşünme becerisi eğitimleri acilen kazandırılması gereken becerilerdir. Bu beceriler kazandırılmadan akademik eğitimlere geçilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yoğun bakım: Özellikle eksikleri bulunan fakat standart zaman diliminde yetiştirilemeyeceği ön görülen öğrencilerimizin, faydalanması önerilen 5 kişilik eğitim aldığı sınıflardır. Burada öğrencilerimiz yoğun bir şekilde gözlem altında tutulup ders çalışma saatleri sessiz kütüphanede planlanmaktadır

Reçete: Öğrencilerimizin deneme ve tarama sınavı sonrası yapamadığı sorularla ilgili bombardımana maruz bırakılmasıdır. Öğrencilere yalnızca yapamadığı sorular içeren kişiye özel soru bankası ya da PDF dokümanları planlanır ve çözmesi takip edilir.”

EĞİTİM DOKTORU BEHÇET KARABULUT KİMDİR?

Eğitim Doktoru'nun kurucusu 1973 doğumlu Behçet Karabulut'tur. 24 yıllık meslek hayatında birçok ulusal şirket ve yayınevin de üst düzey yöneticilik yapmış olan Karabulut, dünyadaki pekçok ülkeyi gezerek eğitim sistemlerini incelemiş, kalıcı öğrenme üzerine araştırmalar yapmış sonrasında beyin temelli öğrenme tekniklerine ilgi duymuş bu konuda kişisel olarak birçok organizasyonlarda bulunmuş ve bu uygulamaları yönetmiş bir isim ve "tam bir eğitim ve inovasyon delisi" olarak biliniyor.

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