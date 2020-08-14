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"Eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi için yol haritası oluşturuldu"

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığını önceleyerek eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabine üyelerinin görüşleriyle bir yol haritası oluşturulduğunu bildirdi
"Eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi için yol haritası oluşturuldu"

Sağlık Bakanlığı ile birlikte tüm dünyada, Türkiye'de ve il il salgının seyrini sürekli olarak izlediklerini belirten Bakan Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm kabine üyelerinin görüşleriyle bir yol haritası oluşturulduğunu, riskleri azaltmak için her türlü önlemin alındığını belirtti.

'HAZIRLIKLARIMIZ OLACAK'

24 Ağustos'tan itibaren yapılacak olan öğretmenlerin mesleki çalışmalarının öncelikli konusunun, 'yüz yüze eğitim başladığında çocukların uyumunun nasıl sağlanacağı' olduğunu ifade eden Selçuk, "Öğretmenler hangi gün, hangi oyunu nasıl oynayacaklar ki çocuklar bu uyumu içselleştirsinler... Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak" dedi. Her okulda dijital eğitimle ilgili oluşabilecek problemleri yönetebilmek için alanda yetkin öğretmenlerin 'Uzaktan Eğitim Sorumlusu' olarak görev yapacağını belirten Selçuk, aynı şekilde hijyen koşullarının sağlanması noktasında bir sorumluluk paylaşımının da olacağını kaydetti. Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin tamamına yönelik ve sürekli bir mesleki gelişim anlayışına doğru gidiyoruz. Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Aldığımız kararlarla ilgili asla bir taassubumuz yok. Hangisi mantıklıysa, hangisinin pedagojik değeri yüksekse onu uygulayabiliriz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik, emin olun, her yerden teşekkür aldık. Her birinizin desteği çok önemli."

Bakan Selçuk ayrıca, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı. Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte yürütülen 'Okulum Temiz Belgesi' verilmesi faaliyetleri kapsamında 2 bin denetmen yetiştirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

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