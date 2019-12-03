Eğitim fakültelerinin kontenjanı azaltılıyor

Türkiye’de 2035’e kadar hangi bıranşlarda öğretmen açığı olduğunu belirlediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Çalışmamızı tamamladık. Başta eğitim fakültelerinde olmak üzere üniversite kontenjanları da buna göre sınırlandırılacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Eğitim fakültelerinin kontenjanlarının sınırlandırılacağını açıkaldı. İstanbul’da 2023 Eğitim Vizyonu ile ‘Birlikte Bir Yıl’ toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele alıyoruz. Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. Uygulamanın daha çok yüksek olduğu eğitim sisteminin sahadaki karşılığını yansıtan bu modelle de eğitim fakültesini yeniden şekillendirmekle ilgili bir çalışma başlatıyoruz bazı fakültelerde” dedi.

Bakan Selçuk, ilçeler düzeyinde 900’den fazla öğretmen destek noktası kuracaklarını açıkladı. Selçuk, “İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye’nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünya çapında bir yapay zeka alt yapısı kurduklarını, pilotlarının da bittiğini bu alanda çalışmalara devam ettiklerini belirten Selçuk, 81 ilde ölçme değerlendirme merkezi kurduklarını anlattı. Çocukların dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini ayrı ayrı ele alma ihtiyacı olduğunu, son 6 aydır çocukların dört beceriye dayalı olarak ölçümlemesini yapabildiklerini aktaran Selçuk, “Türkçe’de ilk kez, bu tür bir bu yaş seviyesinde, bu öğretim kademesinde dört dil becerisini ölçerek Türkçe’yi öğretmeyi önemli bir hale getirmiş olduk. Araçlarını da geliştirmiş olduk” diye konuştu. Coğrafi bilgi sistemine ilişkin bilgi veren Selçuk, bu sistem sayesinde bütün okulları uydudan izleyebildiklerini, fiziki koşullarını takip edebildiklerini, okulların ihtiyacını veriye dayalı belirlediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da, Adıyaman’da, Ağrı’da, Türkiye’nin birçok yerinde binlerce atölye kurulacağını anlattı. Çocukların her şeyden az az değil, belli şeylerden daha derin içeriklerle karşılaşması gerektiğini ifade eden Selçuk, “İlkokul, orta okul ve lisede sistem dönüşümü yürüyor. Bütün paydaşlarımızla, 100’ün üzerinde paydaşımızla biz orta öğretimde, ilkokulda, orta okulda bir değişim çalışması içindeyiz” dedi. Selçuk, özel eğitim konusunda çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını da çok önemsediklerini vurgulayarak, özel gereksinimli çocukların eğitim haklarını genişletmek için engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.