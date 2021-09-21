Eğitim için Ortaköy’e geldiler

Avrupalı öğretmenler teknoloji eğitimleri için Ortaköy’ü seçtiler.

Çek Cumhuriyeti’nin koordinatörlüğünde yürütülen ve Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortağı olduğu proje kapsamında Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğretmenler, Ortaköy MTAL Robort kulübü eğitimlerini Ortaköy’deki köy konağında aldı.

KÖY KONAĞINA HAYRAN KALDILAR

Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan ve İtalya’dan gelen öğretmenler, köy konağında eğitim almaktan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Murat Süzgün, Ercan Küçükarslan, Ahmet Okan Yavuz, Osman Çırak tarafından verilen eğitime Ortaköy 80.Yıl MTAL Müdürü Yusuf Yöndem, Müdür Yardımcısı Tuğba Saluk ve Ortaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Şimşek eşlik etti.



