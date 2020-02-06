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"Eğitim; insanın kâmil olma, olgunlaşma yolculuğudur"

EBS 3 No’lu Şube Başkanı Zahit Şahin eğitimin sadece diploma meselesi olmadığını söyleyerek, “Diploma sadece bir ambalajdır. Eğitim; insanın kâmil olma, olgunlaşma yolculuğudur. Eğer eğitime gereken önem verilirse eşkıyadan evliya doğar” dedi.
"Eğitim; insanın kâmil olma, olgunlaşma yolculuğudur"

Eğitim- Bir- Sen (EBS) Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Zahit Şahin, eğitimin sadece diploma meselesi olmadığını eğitimin insanın olgunlaşma yolculuğu olduğunu söyleyerek “Eğitim denilince akla hep sınavlar, notlar geliyor ancak aslında eğitimi bunun çok daha ötesinde bir kavram olarak görmek gerekir. Eğitim, sadece bir diploma meselesi değildir. Eğitim; insanın kâmil olma, olgunlaşma yolculuğudur. Eğer eğitime gereken önem verilirse eşkıyadan evliya doğar” dedi.

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POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKARIR

“Eğitim, genlerimizde taşıdığımız bütün potansiyeli açığa çıkarır. Tüm hayallerimizi bizler gençlerimiz üzerinden eğitimin kanatlarına yükleriz ve eğitimi yasak savmanın ötesinde hayat bahşedici bir kurum olarak da görürüz. Eğitime yeterli kaynak ayıramazsak, biz ekonomik savaşı kazanamayız, benliğimizi koruyamayız, kültürümüzü koruyamayız. Bu çerçevede çok kararlı bir şekilde eğitimle ilgili almamamız gereken mesafenin farkı olmalıyız.”

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DİPLOMA AMBALAJDIR

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Şahin, “Daha yolun başındasınız. Diploma ambalajdır, pusula olmaya yetmez. Pusula, bilim ve ahlaktır. Kazanmak için her şeyi yapmayacağız. Bizim ahlak sınırlarımız var. Meseleye bu açıdan bakmamız lazım. Başta öğretmenleriniz olmak üzere size emek harcayanlara saygı duyunuz ve çok okuyunuz.”

İNSANLIK İÇİN UMUT OLAN BİR TÜRKİYE

“İnsanlık için umut olan bir Türkiye hayal ediyoruz. Bunun için çok ama çok çalışmamız, elinden tutulmamış çocuk bırakmamamız lazım. O zaman hayalle hayatı birleştirmiş oluruz. O zaman aklın öncülüğünde gönülleri bir araya getirmiş oluruz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ve cesaretinize ihtiyacımız var. Arzumuz al bayrağı daha büyük bir şevkle kucaklamak ve bu milletin ülkü birliğine hizmet etmektir” diyerek sözlerini noktaladı.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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