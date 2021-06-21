Eğitim psikolojisi, psikolojik bulguların bireylerin eğitimi üzerinde nasıl kullanılabileceği üzerinde durur. Bu bağlamda bazı alanlarda derinlemesine çalışmalar yaparak eğitime katkı sağlamaya çalışır.. Bireylerin eğitim süreci kapsamında nasıl öğrendiğini araştır. Özellikle gelişim ve öğrenme psikolojisinden beslenir. Eğitim psikolojisinin alt dalları dört tanedir. Bunlar; gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, rehberlik. Gelişim süreçleriyle birlikte bireylerin bilişsel gelişim süreçleri ve davranışları değişkenlik göstermektedir. Eğitim psikolojisi bu dönemleri tespit eder. Sonuç olarak öğrenme için en elverişli ortamın yaratılmasına katkı sağlar. Eğitim psikolojisi, psikoloji biliminin eğitim alanına uygulanması olarak da değerlendirilmektedir. Bu bağlamda eğitim sürecindeki psikolojik bağlamların hepsi eğitim psikolojisinin ilgi alanına girer. Eğitim psikolojisi, gelişim ve öğrenme psikolojisinden beslenen karma bir alandır Eğitim psikolojisi; öğrenme süreci, öğrenmeyi etkileyen faktörler, bireyin gelişimsel özellikleri, güdülenme, sınıf yönetimi, öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi, aile çocuk ilişkileri gibi birçok konu ile ilgilenir. Öğretmenlik mesleğini icra eden kişilerin kesinlikle eğitim psikolojisi eğitimini almış olması gerekmektedir. Pedagojik formasyon dersleri altında öğretmenlere lisans eğitimlerinde bu ders verilmektedir. Peki, öğretmenlerin eğitim psikolojisi bilmesi neden bu kadar önemli? Çünkü öğretmenler eğitim sürecinin en önemli rehberleri konumundalar.
Öğrencileri tanımalı, gelişim düzeylerine uygun olarak ders konularını işlemeliler. Bir lise öğrencisi ile bir ilkokul öğrencisinin öğrenim düzeyi birbirinden oldukça farklıdır. Bu yüzden eğitim psikolojisi bireylerin her yönden gelişim seviyelerine uygun şekilde eğitim verilmesini savunur. Bu düşünceyi öğrenim sürecinde uyarlayacak olan da elbette öğretmenlerdir. Aldıkları psikoloji eğitimi neticesinde hem öğrenme yöntemlerini seviyeye göre belirleyebilir hem de çıkabilecek olası sorunları çözebilirler.
Eğitim, teknolojinin getirdiği yeniliklerle dört duvar arasına sığmaz olmuştur. Bireylerin gereksinimlerine uygun tasarlanmış online eğitim siteleri, eğitim psikolojisi temellerine hakim eğitimcilerle uzaktan eğitim vermektedir.
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Eğitim Psikolojisi
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