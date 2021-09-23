İstanbul Kent Üniversitesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde İş birliği Protokolü” imzalandı.

22 Eylül 2021 günü İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsünde gerçekleşen protokol törenine, Üniversite Rektörü Prof. Dr. M.Necmettin Atsü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve heyetler katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında; proje çalışmaları, ders dışı kültür, sanat ve spor etkinlikleri, öğretmenler için mesleki gelişim eğitimleri, veli destek çalışmaları, süreli yayınlar desteği ve akademik çalışmalar için kurumlar arası iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

“HEM ÖĞRENCİLERE HEM DE VELİLERE YARARLI OLACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Necmettin Atsü, “Üniversite olarak hem akademik hem de toplumsal alanda karşılıklı fayda üretebileceğimiz iş birliklerine önem veriyoruz. İmzaladığımız protokol bunun önemli bir göstergesi. Bu ortaklık meslekî, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda hem üniversite öğrencilerimize hem de Beyoğlu bölgesinde liselerde eğitim gören öğrenci ve velileri için yararlı olacaktır” dedi.