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Eğitimde yüzde 35 indirim

Mamak Kırşehirliler Derneği ile Uğur Okulları arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü kapsamında dernek üyelerinin çocuklarına ve yakınlarına yüzde 35 indirim uygulanacak. 
Eğitimde yüzde 35 indirim

Mamak Kırşehirliler Derneği ile özel Uğur Okulları arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

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YÖNETİCİLER ARASINDA İMZALANDI 
İş birliği protokolü Mamak Kırşehirliler Derneği yönetimi adına Kani Araz ile Uğur Okulları adına okullar koordinatörü Ulaş Salih Özdemir arasında imzaladı. 

İNDİRİM UYGULANACAK 
İmzalanan protokol kapsamında dernek üyelerinin çocuklarına ve yakınlarına eğitimi için Uğur Okulları'nda önümüzdeki 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 35 indirim uygulanacak.

EĞİTİME DESTEK 
Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz, protokol töreni sonrası yaptığı konuşmada, "Tüm Kırşehirlilere hayırlı olsun amacımız çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimine destek olmak" dedi.

///İLKSAYFA 

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