Eğitime asfalt engeli

Pursaklar Saray’daki Şehit İlhami Özenç Ortaokulu, ulaşım yolundaki asfalt problemi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına başlayamadı. Okulda zil sesi duyulabilmesi için 700 metrelik toprak yolun bir an önce asfaltlanması gerekiyor.

Pursaklar Saray’da 32 derslikli Şehit İlhami Özenç Ortaokulu, ulaşım yolundaki asfalt problemi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına bir türlü başlayamadı. Yapımı bu yıl içerisinde tamamlanan okulun eğitim ve öğretime açılabilmesi için okula ulaşımı sağlayan 700 metrelik toprak yolun asfaltlanması bekleniyor. Protokol yoluna oldukça yakın mesafedeki okula asfalt atılmadığı takdirde, kış şartlarından dolayı okulun bir süre daha açılamayacağı öğrenildi.

TEKLİ EĞİTİM YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından finansmanı sağlanarak yapılan Şehit İlhami Özenç Ortaokulu’nun, eğitim ve öğretime açılması halinde aynı bölgede ikili eğitim veren Saray Ortaokulu’ndaki bazı sınıflar oraya aktarılarak iki okulda da tekli eğitime geçilecek.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Gazetemize konuyla ilgili konuşan Saray Ortaokulu’ndaki bazı veliler, “Şehit İlhami Özenç Ortaokulu’nun bir an önce asfaltlanmasını ve eğitim öğretime açılmasını istiyoruz. Okul açıldığı takdirde tekli eğitime geçileceği konuşuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Pursaklar Belediyesi 700 metrelik yolu bir an önce asfaltlamalı. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için sadece asfalta ihtiyaç var. Lütfen asfaltı atın” dedi.

OKULA ŞEHİDİN İSMİ VERİLDİ

Pursaklar’daki bir okula ismi verilen Şehit İlhami Özenç, 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Aslen Çubuklu olan Şehit İlhami Özenç, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki ebedî istirahatgahında yatıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-