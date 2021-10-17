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Eğitime Destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki okulların müdürleriyle bir araya geldi. 
Eğitime Destek

Kahramankazan Belediyesi olarak 2021 yılı içerisinde ilçedeki okullara 2 milyon 500 bin TL tutarında destek verdiklerini belirten Oğuz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin her zaman emrindeyiz” dedi. 

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Başkan Oğuz, Kahramankazan’daki okulların müdürleriyle ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantıya ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, Kahramankazan’daki okulların durumu ve yüz yüze devam eden eğitim masaya yatırıldı. Başkan Oğuz tek tek ilgilendiği okul müdürleriyle okullarına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Oğuz ayrıca, belediyelerinin eğitimle ilgili proje ve hizmetlerini müdürlerle paylaştı. Okullara 2021 yılı içerisinde yaklaşık 2 milyon 500 bin TL tutarında bir destek verdiklerini anlatan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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İlçedeki okulkarı sürekli olarak dezenfekte ederek, temizlediklerini anlatan Oğuz, geçtiğimiz günlerde ilçedeki tüm okullara 20 tonluk temizlik ve dezenfekte malzemesi desteği verdiklerini anımsattı. Okullara eksiklik bulunan veya ihtiyaç duyulan tüm alanlarda destek verdiklerini ifade eden Oğuz, okullardan gelen tüm talepleri karşıladıklarının altını çizdi. Oğuz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin her zaman emrindeyiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve okul müdürleri de Başkan Oğuz’un eğitim ve öğretime yaptığı desteklerden dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

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