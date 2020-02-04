  • BIST 120.400
  • Altın 301,370
  • Dolar 5,9756
  • Euro 6,6082
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Eğitime kar engeli

Sivas'ın İmranlı ilçesi, Ağrı'nın Hamur ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Eğitime kar engeli

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bu arada Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 202 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler kapalı yolları açmak ve kardan dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi

Karlıova'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.

Yoğun kar yüzünden ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Erzincan'ın Refahiye ilçesi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon04 Şubat 2020 Salı 09:57
  • 54 hedef yerle bir edildi: En az 76 rejim askeri öldürüldü04 Şubat 2020 Salı 09:55
  • ABD: Türkiye'nin meşru savunma eylemlerini destekliyoruz04 Şubat 2020 Salı 09:50
  • Koronavirüsü yüzünden Türkiye'de 30 bin iptal!04 Şubat 2020 Salı 09:43
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu04 Şubat 2020 Salı 09:29
  • 38 ilde FETÖ'ye dev operasyon! TÜBİTAK çalışanı çok sayıda kişi de yakalandı04 Şubat 2020 Salı 09:20
  • Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı04 Şubat 2020 Salı 09:16
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 4 Şubat 2020 - ASKİ04 Şubat 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ04 Şubat 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 4 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ04 Şubat 2020 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti