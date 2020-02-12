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Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan iller;
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günü okullar tatil edilmişti. Rize Valiliği, kent genelinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları göz önüne alarak, eğitim ve öğretime çarşamba günü de ara verildiğini duyurdu. 

RİZE, (DHA) 

TOKAT'TA 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

TOKAT'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı. 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

BİTLİS'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bitlis'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime yarın için 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır."

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

VAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar yarın için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan  soğuk hava ve aşırı buzlanma  nedeniyme Van genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları  ve buzlanma hakim olduğundan, kent genelinde  öğretime 12 Şubat  2020 (Çarşamba )günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

Bu arada, Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı Mezrası, Korulu ve Bilgi Mahallesi yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan karayolunu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

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