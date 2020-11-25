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Eğitime online dersliklerde devam 

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nde kayıtlı 1000 öğrenci yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedbirleri kapsamında Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle canlı olarak derslerine devam ediyor.
Eğitime online dersliklerde devam 

“Yeni Normal” dönemde kurs merkezinde yüz yüze eğitim alan LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanan online altyapılı dersliklerde gruplar halinde eğitimler sürdürülüyor. Online derslere girmek istemeyen öğrencilerin ise kullanıcı adı ve şifreleriyle “egitim.kecioren.bel.tr”ye girerek sistemde kayıtlı olan tüm derslere rahatlıkla ulaşması sağlanıyor. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde öğrencilerimizi mağdur etmemek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemini devreye soktuk. Tepebaşı Kurs Merkezimizde LGS ve YKS öğrencilerimize verdiğimiz yüz yüze eğitimleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında erteleyerek online dersliklerde sürdürmeye başladık.” dedi.

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“PANDEMİ EĞİTİME ENGEL DEĞİL”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok ise pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi’ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğinin altını çizerek “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizi koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. 

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