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Eğitimler devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Feza Gürsey Bilim Merkezi” Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesi için etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.
Eğitimler devam ediyor

 SIVI AZOT DENEYİNDEN MOMENTUMA

Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri; sıvı azot gösterisinden açısal momentuma, fısıltı tabaklarından sıcak hava balonuna, gölge tünelinden çeşitli bilimsel deneylerle çocukları tanıştırıyor.
Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinliklerde bilimin önemini eğlenerek öğrenen çocukların hem merak duygusu hem de el becerileri gelişiyor. 

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Gurup halinde Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklardan 10 yaşındaki Zeynep Ecrin Canatız, “Buraya farklı şeyler öğrenmek için geldim. En çok pencere deneyi ilgimi çekti. Farklı açılardan görmemi sağladı” derken Cihat Emin Aslan ise,“14 yaşındayım bilimi eğlenerek öğreniyoruz burada. Elektrik deneyini beğendim saçlarım elektriklendi” sözleriyle yaşadığı deneyimi anlattı.

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Merkeze gelmek için can attığını söyleyen Eylül Naz Şerbetçi ise düşüncelerini, “Bilim öğrenmek için buraya geldim. İlk defa geliyorum buradaki aletleri çok merak ediyordum. Burası çok eğlenceli” sözleriyle dile getirdi.

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