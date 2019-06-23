  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 27 °C
» »

Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti

Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
İstanbul'da 7 Haziran'da 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlenen ünlü futbolcu Mesut Özil, balayına Çeşme'de devam ediyor.

Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı 2 katlı lüks villada, Almanya'dan gelen misafirlerini de ağırlayan Özil, eğlendiği mekandan çıkarken yanlarına gelen seyyar çiçekçilerle gerginlik yaşadı. Özil, etrafını saran çiçekçilere bağırarak, tepki gösterdi.

Arsenal'da futbol oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, geçen günlerde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya geldi. Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri geldi. Özil, Almanya'dan gelen bir grup arkadaşı ile Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir anda sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşları ile eğlence mekanının önünden ayrıldı.

DHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Maganda dehşeti: Akıllanmayacaklar!
Maganda dehşeti: Akıllanmayacaklar!
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi: Sen bizi ne sandın!
Son Eklenen Videolar
Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Maganda dehşeti: Akıllanmayacaklar!
Maganda dehşeti: Akıllanmayacaklar!
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti