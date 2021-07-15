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Eğlence mahallemde etkinliği çocuklara nefes aldırdı

Çankırı Belediyesi’nin çocuklar için hazırlayıp mahallelere taşıdığı “Eğlence Mahallemde” etkinliği, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı.
Eğlence mahallemde etkinliği çocuklara nefes aldırdı

Çankırı Belediyesi’nin tatil programı kapsamında başlattığı etkinliğin yeni durağı ise Tuzlu Bağları TOKİ mevkii oldu. 
Yaz dönemi faaliyetlerine başlayan Belediye Çocuk Meclisi, tatilini Çankırı’da geçiren çocuklar için “Eğlence Mahallemde” ekinliğinin startını verdi. Tuzlu Bağları TOKİ mevkiinden başlayan etkinliklere, bölgede yaşayan çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

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Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in üçüncü pazar alanı olarak yaptığı TOKİ pazaryeri, çocukların eğlencesine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çocuk oyunları, palyaçolar eşliğinde eğlenceler,  yüz boyama, pamuk şeker ikramı ve rengârenk balonlar, pandemi sürecini evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukları mutlu etti. Çocukların eğlencesine, aileleri de eşlik etti. 

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