  • BIST 92.606
  • Altın 249,114
  • Dolar 5,7852
  • Euro 6,5356
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Eğlence ve bilgi bir arada

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hem yaşıtlarıyla sosyalleşmesine hem de donanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığımız yaz okullarımızla yine keyifli bir yaz çiçeklerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.
Eğlence ve bilgi bir arada

KEDEM’DE 7 FARKLI BRANŞTA KURS AÇILIYOR

Keçiören’deki 9 şubesiyle hizmet veren ve tamamen ücretsiz olan KEDEM Yaz Okulunda bu yıl; Kuran-ı Kerim, değerler eğitimi, drama, güzel sanatlar, akıl oyunlarından satranç, mangala ve Türk daması, İngilizce, bilgisayar olmak üzere 7 branşta kurs açıldı.
Kursiyerlere yeteneklerini keşfetme fırsatı veren KEDEM'lerde öğrenciler, ayrıca sokağın kötü etkilerinden korunarak sosyalleşme fırsatı da yakalıyorlar.
Yaz okulunda kurslara katılan tüm öğrenciler için “Rehberlik ve Atölye Saati” uygulaması da devam edecek. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, rehber öğretmenleri gözetiminde eğlenceli ve zekâ geliştirici oyunlar oynarken, rehber öğretmenler de öğrenciler hakkında yaptıkları psikolojik analizleri velilere iletebiliyor.
24 Haziran’da eğitime başlayacak KEDEM Yaz Okulu, 9 Ağustos’a kadar devam edecek. 

ÇODAM'LA DOĞANIN İÇİNDE ÖĞRENECEKLER

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yürütülecek olan yaz kampında çocuklar, atölye çalışmaları, takım oyunları, doğal yaşam uygulama çalışmaları gibi birçok alanda eğlenceli vakit geçirecekler.

medya-01.jpg
5-14 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kamp programında müze ve bilim merkezi eğitim programları, eskrim ve oryantiring sporu, tekerlekli paten eğitimi, kavram oyunları, beden perküsyonu, takım oyunları ve atölye çalışmaları olacak. Ayrıca çocuklar doğal yaşam alanı uygulamalarıyla çadır kurma ve ateş yakmayı da öğrenecekler. 24 Haziran’da başlayacak ve hafta içi gün boyu sürecek kamp, 5 Temmuz’da sona erecek.

ALTINOK: UYGULAMALI VE KATILIMCI EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ

Yaz okullarının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine aracı olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hem yaşıtlarıyla sosyalleşmesine hem de donanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığımız yaz okullarımızla yine keyifli bir yaz çiçeklerimizi bekliyor. Bilim, sanat, spor, bilgi içeren yaz okullarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum. Uygulamalı ve katılımcı eğitim çocuklarımız için daha kalıcı oluyor, buna özellikle hassasiyet ve özen gösteriyoruz” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Köse personelle bayramlaştı13 Haziran 2019 Perşembe 00:07
  • Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor13 Haziran 2019 Perşembe 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Organizasyon kayıtları başladı13 Haziran 2019 Perşembe 00:01
  • Ayaşlı hanımlar yıl sonu sergisinde maharetlerini gösterdiler13 Haziran 2019 Perşembe 00:01
  • Etimesgut'ta asfalt çalışmaları tamamlandı13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
  • Başkentte sağanağın izleri siliniyor: 3 kişi hayatını kaybetmişti12 Haziran 2019 Çarşamba 10:59
  • Baraj Doluluk Oranları 12 Haziran 2019 Ankara - ASKİ12 Haziran 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 12 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ12 Haziran 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 12 Haziran 2019 Ankara - ASKİ12 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin personelle bayramlaştı12 Haziran 2019 Çarşamba 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti