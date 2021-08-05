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Eğlenceli trafik eğitimi

Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından Durali Alıç mahallesinde yapımı tamamlanan trafik eğitim parkında ilk resmi eğitim gerçekleştirildi.
Eğlenceli trafik eğitimi

Fahri trafik polisi çocuklar, araçlarına binerek eğitimden tam not aldılar. Parkta yayalardan sürücülere kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor. 20 dakikalık dersin ardından akülü araçlarda direksiyon başına geçen minik öğrenciler, Ankara’nın minyatürü olarak hazırlanan parkurda eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Trafik Eğitim Merkezi’ndeki trafik pistinde uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gezen minikler, üst geçit, okul geçidi, yaya geçidi, trafik levhaları, trafik ışıkları ve hayat kurtaran trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

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Eğlenceli Trafik Eğitimi

Bu eğitim programı kapsamında uygulamalı eğitim alan Dikmen İlkadım Anaokulu öğrencileri hem teorik hem pratik eğitimlerle trafik kurallarını öğrendi. Görevli polis memurlarının verdiği pratik eğitiminden sonra çocuklar edindikleri trafik bilgilerini akülü araçlarla teorik olarak uyguladılar.

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Mamak’ın en önemli eğitim merkezinden biri

Parkın Mamak’ın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. En güzel trafik eğitiminin de minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz” dedi.
 

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