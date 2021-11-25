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EGM, güvenli internet alışverişi için sanal kart kullanılmasını önerdi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internetten güvenli alışverişte sanal kart kullanılması tavsiyesinde bulundu.
EGM, güvenli internet alışverişi için sanal kart kullanılmasını önerdi

Güvenli internet kullanımı için kullanıcı ve vatandaşlara yol göstermek amacıyla EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hayata geçirilen SİBERAY uygulamaları üzerinden sanal kart kullanılmasının önemi vurgulandı.

Bilgilendirmede, sanal kartın, fiziki olarak var olmayan ve çoğunlukla çevrim içi alışverişlerde kullanılan, kart numarası, son kullanma tarihi ile doğrulama kodu bulunan bir ödeme aracı olduğu belirtildi. Bankalar tarafından güvenli bir ödeme aracı olarak müşterilerine sunulan bu seçenekle gerçek hesap ve kart bilgilerinin kullanılmadığı hatırlatıldı.

Sanal kartın oluşturulması için vatandaşların izleyecekleri yolun da ayrıntılı anlatıldığı bilgilendirmede, bankaların mobil uygulama veya internet bankacılık işlemleri üzerinden sanal kart oluşturulabileceği kaydedildi.

Vatandaşların internetten yapacakları alışverişlerin ardından önceden belirledikleri limiti sıfırlayabilecekleri ya da istedikleri takdirde sanal kartı kapatılabilecekleri bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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