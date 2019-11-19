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EGM son rakamları açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 16-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 21 bin 789 hız ihlalinin tespit edildiğini açıkladı.
EGM son rakamları açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 16-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı 'hız denetimi' gerçekleştirildiği bildirildi.

'376 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Yapılan denetimlerde 21 bin 789 hız ihlali tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu ihlallerin yüzde 61,4'ü ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 38,6’sı araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. 376 araç trafikten men edildi. 13 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 23 bin 935 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı."

10 AYDA 147 BİN 379 SÜRÜCÜYE 'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK'TAN İŞLEMİ YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk 10 ayında, 147 bin 379 sürücüye 'alkol etkisinde araç kullanmak', 1536 sürücüye ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak'tan işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsünün alkol testine tabi tutulduğu bildirildi. 147 bin 379 sürücüye 'alkol etkisinde araç kullanmak', 1536 araç sürücüsüne ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak'tan işlem yapıldığı belirtildi. Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 15-16 Kasım tarihlerinde ülke genelinde, 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. Yapılan denetimde 87 bin 288 araç sürücüsünün denetlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1972 sürücünün alkol, 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 1436 araç trafikten men edildi. 1829 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 9 bin 585 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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