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EGM'den bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama

Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen bazı baro başkanlarının başlattıkları yürüyüşün yasalara aykırı olarak il girişinde engellendiği iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğu bildirildi.
EGM'den bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, bazı illerden Ankara girişine araçlarıyla gelen baro başkanlarının toplu olarak yürüyüş yapmak istedikleri anımsatıldı.

Baro başkanlarına, şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün, kanun gereği yapılamayacağının belirtildiği açıklamada, mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar nedeniyle yürüyüşe müsaade edilmeyeceğinin de iletildiği anlatıldı.

Açıklamada, baro başkanlarına ayrıca geldikleri araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir veya bir başka yere gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağının söylendiği kaydedilen açıklamada, "Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirler arası karayolunu trafiğe kapayan grup, mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun bazı kesimlerce polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde değerlendirildiği belirtilen açıklamada "Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." değerlendirilmesi yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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